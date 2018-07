World of Warcraft – Alle bisherigen Erweiterungen kostenlos für Abonnenten

Blizzard Entertainment hat für das MMORPG World of Warcraft den Patch 8.0.1 veröffentlicht. Im Zuge des Patches wird nicht nur auf die kommende Erweiterung Battle for Azeroth vorbereitet, vielmehr hat sich auch etwas am Zugang der Erweiterungen geändert. Demnach erhalten alle Spieler, die ein Abonnement für WoW abschließen, kostenlosen Zugang zu allen bisher veröffentlichten Erweiterungen bis einschließlich Legion. Somit werden alle Accounts auf World of Warcraft: Legion aufgewertet. Auch das Grundspiel muss nicht mehr erworben werden.

Zugang von World of Warcraft nun für alle

Die kommende Erweiterung Battle for Azeroth muss allerdings zum Vollpreis von 44,99 € erworben werden. Die Erweiterung erscheint am 14. August 2018. Zudem wurde die World of Warcraft: Complete Collection erweitert. In ihr sind neben allen sieben Erweiterungen 30 Tage Spielzeit und einer Charakteraufwertung auf Stufe 110 mitsamt einer digitalen Vorverkaufsversion von Battle for Azeroth enthalten.

World of Warcraft: Battle of Azeroth - [PC] Activision Publishing Inc.

Computerspiel

Quelle: Blizzard Entertainment