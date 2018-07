YO-KAI WATCH 4 – Erste Bilder zeigen das Switch-Spiel

Mit YO-KAI WATCH 4 erscheint das erste Spiel der Reihe für die Nintendo Switch. Level-5 gab bereits in dieser Woche bekannt, dass der Titel in Japan im Winter 2018 erscheinen wird. Wann das Spiel nach Europa kommt, das verschwiegen die Verantwortlichen allerdings. Dafür wurden die Fans mit ersten Bildern von YO-KAI WATCH 4 versorgt, die unter anderem die verbesserte Grafik der Spielereihe für die Switch zeigen.

So sieht YO-KAI WATCH 4 für die Switch aus

In YO-KAI WATCH 4 könnt ihr durch die Zeit und den Raum zwischen drei Welten reisen. In einer Welt ist Nathan Adams beheimatet, der aus den bisherigen Teilen der YO-KAI WATCH Spiele bekannt ist. In einer anderen Welt trifft man auf seine Tochter Natsume Amano, die 30 Jahre voraus liegt. Eine weitere Welt, die in den 60er Jahren spielen wird, thematisiert den kommenden Kinofilm “Forever Friends” und wird von Shin Shinomachi bewohnt. Zu den einzelnen Charakteren wurden ebenfalls Artworks veröffentlicht.

