God Wars 2 – Kadokawa kündigt Sequel an

Während eines Events in Tokio hat Kadokawa Games mit God Wars 2 ein Sequel zum Strategietitel angekündigt. Details sollen nächste Woche folgen.

God Wars 2 bei Kadokawa Event enthüllt

Der erste God Wars Titel konnte bei uns nicht so richtig durchstarten. In Japan war der Erfolg aber offenbar groß genug für ein Sequel. Genau dieses Sequel wurde während des Kadokawa Events in Tokio hinter verschlossenen Türen enthüllt. Die Synchronsprecherin Yuu Serizawa und das japanische Idol Moa Tsukino haben später via Twitter die Ankündigung erwähnt. Es bleibt abzuwarten ob das Sequel auch nach Europa kommen wird und welche Plattformen diesmal unterstützt werden.

Quelle: @iRis_s_yu (via Twitter)