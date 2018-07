Spyro Reignited Trilogy – Neues Gameplay zum Remaster

Playstation Underground hat neues Gameplay der Spyro Reignited Trilogy. Diesmal bekommen wir Spyro 2 Ripto’s Rage zu sehen.

Ripto Gameplay aus der Spyro Reignited Trilogy

Playstation Underground und einige Mitglieder des Entwicklers Toys for Bob zeigten einige Abschnitte aus dem zweiten Teil der Trilogie, Ripto’s Rage. Das Gameplay zeigt sich dabei sehr farbenfroh und man kann deutlich sehen, wie viel Arbeit das Team in das Remake gesteckt hat. Man darf gespannt sein ob das Remake des Klassikers an die Erfolge der Crash Bandicoot N. Sane Collection anknüpfen kann. Am 21. September wird die Collection für PS4 und zum ersten Mal auch für Xbox One erscheinen.

Spyro Reignited Trilogy - [PlayStation 4] Die ersten drei Spyro Spiele, Remastered (Spyro The Dragon / Ripto's Rage / Year of the Dragon)

Spyro Reignited Trilogy bietet deutsche Sprachausgabe und Texte. Alternativ kann es auch auf Englisch gespielt werden.

Quelle: Playstation (via Youtube)