Amazon – Konflikt mit Sony geht scheinbar in neue Runde

In Amerika gibt es ja schon seit einiger Zeit Probleme mit Sony Titeln auf Amazon. So können viele Titel zum Beispiel nicht vorbestellt werden. Jetzt geht der Konflikt aber in die nächste Runde.

Sony Guthaben wieder von Amazon verschwunden

Wer aktuell versucht auf der amerikanischen Seite PSN Guthaben zu kaufen, wird dieses aktuell nicht finden. Lediglich Angebote von Drittanbietern sind noch immer verfügbar. Bereits zu Beginn des Jahres verschwanden PSN Guthaben und diverse Preorder Angebote von der amerikanischen Shopseite. Was genau der Grund für die Fehde zwischen den beiden Parteien ist, ist nicht ganz klar. Aktuell ist die Situation nur auf den amerikanischen Bereich beschränkt.

PSN Card-Aufstockung | 20 EUR | PS4, PS3, PS Vita Playstation Network Download Code - deutsches Konto Nur gültig in einem deutschen PSN Account

Mit PlayStation Store Guthaben-Aufstockung 20 EUR, können Sie jedes beliebige Spiel oder jeden Zusatzinhalt im PlayStation Store kaufen.

Das Herunterladen ist einfach. Nachdem Sie den Kauf abgeschlossen haben, erhalten Sie einen Link auf der Bestellbestätigungs-Seite mit genauen Informationen zum Download. Dieser Link ist auch in Ihrer Spiele & Software Bibliothek gespeichert.

Stocke Dein Guthaben im PlayStation Store auf.

Bezahle Angebote wie PlayStation Plus und Music Unlimited im PlayStation Store.

Quelle: Amazon.com