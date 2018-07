Hearthstone – Neue Erweiterung “The Boomsday Project” angekündigt

Die zweite Erweiterung im Jahr des Raben von Hearthstone wurde angekündigt. Sie hört auf den Namen “The Boomsday Project” und wird sich um Mech-Karten und Dr. Boom drehen, welcher bereits in Blizzards Kartenspiel in Erscheinung getreten ist. Wie bei jeder neuen Erweiterung wird es auch im Boomsday Project neue Karten, neue Schlüsselwörter und neue Mechanismen geben, welche dem Spiel einen gewissen Twist verleihen sollen.

Neue Hearthstone-Erweiterung im August

Ein erster Trailer enthüllt bereist erste Karten und neue, bisher nicht in Hearthstone vorhandene Mechanismen. Da wäre zum einen das Schlüsselwort “Magnetisch”, welches ein Monster mit einem Mech verbinden lässt, um diesem seine Angriffs- und Lebenspunkte hinzuzufügen. Omega-Karten sind auch neu, sie erhalten einen starken Zusatzeffekt, wenn ihr 10 Manakristalle habt. Und dann gibt es zum ersten Mal legendäre Zaubersprüche, ausgenommen der bereits verfügbaren Quest-Karten. The Boomsday Project wird am 7. August erscheinen.

