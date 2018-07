PS Plus – Doppel Rabatt Aktion aktuell im PSN

Im PSN Store gibt es gerade wieder einen neuen Sale. PS Plus Mitglieder sparen dabei doppelt und es gibt ein paar gute Angebote.

Neuer Sale mit doppeltem Rabatt für PS Plus Mitglieder

Im aktuellen Sale gibt euch Rabatte bis zu 40% auf Titel wie Hitman, Persona 5 oder Kingdom Come Deliverance. Noch günstiger wird es für PS Plus Mitglieder, denn dann könnt ihr bis zu 80% sparen. So könnt ihr die Hitman Game of the Year Edition für 29,99€ bekommen, Persona 5 Ultimate Edition für 49,99€ etc.. Es gibt viele gute Angebote um die Sammlung günstig zu vergrößern oder um vielleicht einen verpassten Titel nachzuholen. Hier könnt ihr zum Beispiel The Division in der Gold Edition für 26,99€ bekommen.

