Games Charts – Tennis-Ass Mario geht auf der Switch in Führung

Jede neue Woche bringt auch neue Spiele in die Games Charts. In dieser Woche ist es die Videospiellegende Mario, welche sich nicht vom Fussballfieber in Russland anstecken lässt, sondern mit Tennis sein eigenes Ding dreht. Der Ex-Klempner kramt erneut seinen Schläger aus der Tasche und fordert seine Freunde und Feinde im Tennisduell heraus. Damit startet Mario Tennis Aces direkt auf Platz 1 der offiziellen deutschen Nintendo Switch-Charts.

Aktuelle Games Charts für die Kalenderwoche 25 2018

Auch Minecraft startet perfekt ins Ranking. Die Nintendo Switch-Edition des Open-World-Titels umfasst ein Super Mario Mash-Up und startet an zweiter Stelle. Aber auch auf anderen Plattformen ist der Titel noch immer dick im Geschäft. Auf der Xbox 360 auf Platz eins, auf der Xbox One und PlayStation 3 jeweils auf Platz vier und auf der PlayStation 4 auf der Sieben.

Im PC-Bereich kann der Bus Simulator 18 seinen erfolgreichen Start nicht ganz halten. Dieser landet nun auf Platz 2 und damit gehen Die Sims 4 wieder auf die gewohnte Spitze zurück. In den übrigen Charts bleibt es ruhig mit wenig Veränderungen.

Die Daten beziehen sich auf die Kalenderwoche 25.2018, also vom 18.06. – 24.06.2018 und stammen von GfK Entertainment.

Quelle: GfK Entertainment