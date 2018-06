Gewinnspiel – Wir verlosen 1x Mario Kart 8 Deluxe und 1x Amiibo-Paket

Mario Kart 8 Deluxe ist schon jetzt ein Klassiker auf der Switch. Doch ist der Support noch lange nicht vorbei. Ein neues Update bringt eine kleine aber feine Neuerung mit sich.

Neues Update für Mario Kart 8 Deluxe unterstützt Nintendo Labo

Wenn ihr neben Mario Kart 8 Deluxe auch noch das Nintendo Labo Multi-Set besitzt, könnt ihr die Spiele nun kombinieren. Denn durch das Update könnt ihr jetzt mit dem Motorrad-Bausatz Mario Kart 8 Deluxe spielen. Das ist wohl ein wenig gewöhnungsbedürftig, aber bestimmt eine spaßige Alternative zur klassischen Steuerung. Viel Spaß beim Ausprobieren.

Was gibt es zu gewinnen?

Wir verlosen zusammen mit Nintendo ein Exemplar von Mario Kart 8 Deluxe für die Nintendo Switch und ein amiibo-Paket mit vier verschiedenen amiibos

Gewinner 01: 1x Mario Kart 8 Deluxe für die Nintendo Switch

Gewinner 02: 4x amiibos

Was muss ich tun?

2.) Wir suchen das beste Mario Kart Meme. Erstelle mit Hilfe eines Meme-Generators ein Mario Kart Meme und schicke es uns mit dem Hashtag #MarioKartMeme via Twitter oder Facebook. Zwei Teilnehmer werden dann nach Zufallsprinzip ausgelost.

Die Teilnahmebedingungen

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an Nintendo für die Bereitstellung der Preise.