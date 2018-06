Super Mario Party – Neues Partyspiel mit Mario & Co.

Mario Party kommt nun auch endlich auf die Nintendo Switch, beendet jedoch anscheinend die Nummerierung der Teile. Super Mario Party heißt der neue Titel und lässt euch auch unterwegs ein Brettspiel mit Mario, Luigi und Co. starten.

Super Mario Party auf zwei Switch-Bildschirmen

Der Trailer zeigt bereits einige Minispiele, die in Super Mario Party vorhanden sein werden. Ein neues, interessantes Feature zieht jedoch wohl mehr Augen auf sich. So kann man zwei Switch-Bildschirme so anordnen, wie man möchte, um allen Mitspielern einen guten Blick auf die Minispiele zu bieten. Das Spiel erscheint noch in diesem Jahr, und zwar am 5. Oktober .

Quelle: Nintendo E3 Direct