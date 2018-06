My Hero One’s Justice – Erscheint im Oktober in Europa

Wie Bandai Namco soeben bekannt gab, erscheint My Hero One’s Justice im Oktober diesen Jahres für PlayStation 4, Xbox One, PC und Switch. Zudem wurde im Rahmen der E3 ein neuer Trailer veröffentlicht, der die Schurken des Spiels näher beleuchtet und zwei weitere Features vorstellt.

Show us your quirks in MY HERO ONE'S JUSTICE while playing the story of either the Villains or the Heroes. Then, customize your favorite characters and take your skills online! MY HERO ONE'S JUSTICE is coming to PS4, Xbox One, PC, & Switch October 2018! https://t.co/QncT9W0xB1 pic.twitter.com/Db61sG41wI

— Bandai Namco US (@BandaiNamcoUS) June 12, 2018