Kingdom Hearts 3 – Erscheinungsdatum enthüllt

Momentan finden im Rahmen des Kingdom Hearts Orchestra World Tour Programmes viele Konzerte mit Stücken aus der Kingdom Hearts Reihe statt. Nun wurde auf dem aktuellen Konzert in Los Angeles das Erscheinungsdatum für Kingdom Hearts 3 bekannt gegeben. Eigentlich sollte der Titel noch in diesem Jahr für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen, doch nun ist klar, dass wir den Titel erst im Jahr 2019 erwarten können.

Verschiebung von Kingdom Hearts 3 ins nächste Jahr

Demnach kommen die Japaner bereits am 25. Januar 2019 in den Genuss des Spiels, während der Rest der Welt am 29. Januar 2019 in die Disney-Welten eintauchen kann. Zur Verschiebung ins nächste Jahr kommentierte Director Tetsuya Nomura, dass es ihm leid täte und die Arbeiten mehr Zeit in Anspruch nähmen als gedacht. Allerdings sollten wir auf die E3 gespannt sein, denn dort erwarten uns neue Trailer und weitere Informationen zum Spiel. Auf dem Konzert in Los Angeles gab es zudem die neuen Welten aus Ratatouille und Rapunzel zu sehen.

Quelle: Square Enix