FIFA 19 – Enthüllungstrailer präsentiert die UEFA Champions League

Bei EA darf FIFA natürlich nicht fehlen und das ist auch bei der diesjährigen E3 der Fall. FIFA 19 war unausweichlich und wurde mit einem atmosphärischen Trailer enthüllt. Der Fokus dabei liegt natürlich auf der Lizenz schlechthin, welche sich EA sichern konnte: Die UEFA Champions League.

Spielt in FIFA 19 in der Königsklasse

Das Turnier der besten europäischen Mannschaften hat es endlich in EAs Fußballsimulation geschafft. Und so verwundert es natürlich nicht, dass die Champions League in sämtlichen Modi von FIFA 19 prominent vertreten sein wird. In Ultimate Team wird es genauso einen Champions League Modus geben und auch in der Story, welche mal wieder die Geschichte von Alex Walker weitererzählt, wird es in die Königsklasse gehen. Das Spiel erscheint am 28. September 2018.

Quelle: EA Play Pressekonferenz