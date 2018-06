Persona Dancing Games – Tanzspiele für Teil 3 und 5 kommen 2019

Persona Fans holt die Tanzschuhe raus. Die Persona Dancing Games Persona 5 Dancing in Starlight und Persona 3 Dancing in Moonlight kommen nach Europa.

Persona Dancing Games kommen Anfang 2019

Atlus hat angekündigt, dass Persona 5 Dancing in Starlight und Persona 3 Dancing in Moonlight, Anfang 2019 in Europa erscheinen werden. Das gilt sowohl für die PS4 als auch die Playstation Vita Versionen. Dabei werden beide Spiele alle Songs im japanischen Original und in einer englischen Version enthalten. Ob die Vita auch physische Versionen erhalten wird ist leider noch nicht bekannt auch wurde nicht erwähnt, ob die PS4 Version von Persona 4 Dancing All Night auch hier erscheinen wird.

Quelle: Playstation Blog