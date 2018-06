Destiny 2 Forsaken – Neue Erweiterung für September enthüllt

Destiny Fans haben eine ganze Zeit lang auf Informationen zur September Expansion gewartet. Diese hat Bungie heute in einem Livestream enthüllt. Der Titel Destiny 2 Forsaken.

Destiny 2 Forsaken soll dem Spiel Leben einhauchen

Im Livestream haben die Bungie Entwickler einen kurzen Ausblick auf die Septembererweiterung gegeben. Unser Weg wird uns zurück zum Reef führen wo wir es mit einem gewaltigen Gefängnisausbruch im Prison of Elders, zu tun bekommen. Darüber hinaus erwarten uns neue Herausforderung und einige Änderungen. So kommen zum Beispiel Random Rolls, D1 Waffenslots, Collections und Triumphe und noch einiges mehr zurück. Neue Subklassen wird es ebenso geben wie einen neuen Raid, der diesmal mehr der altbekannten Formel folgen soll. Das heißt, mehr echte Bosse. Zusätzlich wird es eine Änderung ähnlich des Battle Pass von Fortnite geben. Mit einem zusätzlichen Pass werden Besitzer Zugang zu neuen Events und mehr im Verlauf des Jahres bekommen. Aktuell können bereits drei Versionen vorbestellt werden. Von der Expansion allein für 39,99€, der Expansion + Jahrespass für 69,99€ bis hin zu einer Digital Deluxe Version mit Epansion + Jahrespass + diverse kosmetische Items für 79,99€. Erscheinen soll Forsaken am 4. September 2018.

