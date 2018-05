Borderlands: Game of the Year Edition – Könnte für PS4 und Xbox One kommen

Die koreanische Altereinstufung von Spielen hat Borderlands: Game of the Year Edition für PS4, Xbox One und PC bewertet. Dies könnte bedeuten, das es bald eine passende Ankündigung geben wird. Man darf mit einer verbesserten Version des Serienerstlings rechnen. Publisher 2kGames hat noch keine Stellungnahme oder Ankündigung vorgenommen.

Zurück zu den Wurzeln von Borderlands

Borderlands 2 und Borderlands: The Pre-Sequel erschienen zuerst für PS3, Xbox 360 und PC, sind aber innerhalb der Borderlands: The Handsome Collection in einer Remaster-Fassung für PS4, Xbox One und PC erneut veröffentlicht worden, dieser fehlte der erste Teil.

Quelle: Gematsu