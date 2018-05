Pokémon Quest – Neues Free-to-Play-Spiel für mobile Geräte und die Switch

Neben der Ankündigung von Pokémon Let’s Go Pikachu & Evoli gab es heute ein weiteres neues Pokémon-Spiel, welches angekündigt wurde: In Pokémon Quest sind die kleinen Taschenmonster jedoch zu kleinen Blöcken mutiert. Sie bewegen sich von alleine durch die Level, während ihr ihre Angriffe bestimmen könnt. Des weiteren könnt ihr Formationen festlegen und bestimmen, welches Pokémon in eure Party soll. So erkundet ihr die neue Insel Tumblecube Island und sammelt Schätze und Kraftsteine.

Pokémon Quest ist Free to Start auf der Switch

Bei Pokémon Quest handelt es sich nicht um einen Vollpreistitel, sondern um ein Free-to-play–Spiel. Somit ist es selbstverständlich, dass es für die mobilen Geräte erscheint, es ist jedoch ebenfalls für die Switch verfügbar. Für Nintendos Konsole ist es bereits erschienen und Free to Start. Ihr könnt also direkt eure Basis aufbauen und eure ersten Klötzchenpokémon anlocken.

Quelle: The official Pokémon Youtube Channel