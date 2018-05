LEGO DC Super Villains – Neues Klötzchenspiel mit Fieslingen in der Hauptrolle

Wie bereits angeteasert steht ein neues LEGO-Spiel ins Haus. Und die Gerüchte haben sich bestätigt, es handelt sich tatsächlich um LEGO DC Super Villains. Diesmal kämpfen wir also nicht mit Batman, Superman und Co. gegen das Böse, sondern wir sind das Böse. Ganz so schwarz und weiß darf man die Story im neuesten LEGO-Titel allerdings nicht betrachten, da es einen kleinen Twist geben wird.

Baut euch in LEGO DC Super Villains euren eigenen Bösewicht

Die Justice League ist verschwunden und eine mysteriöse Heldengruppe aus einem Paralleluniversum übernimmt die Sicherheit der Erde, um sie vor dem Bösen zu schützen. Jedoch finden die guten, alten Fieslinge der Legion of Doom schnell heraus, dass die neuen Helden nichts Gutes im Schilde führen und so müssen sie sich wohl oder übel verbünden, um das Ende abzuwenden. Ihr erstellt dabei euren eigenen Superschurken und kämpft an der Seite von Joker, Lex Luthor, Reverse Flash und Co. LEGO DC Super Villains erscheint am 16. Oktober 2018 für PC, PS4, Xbox One und Switch.

Quelle: wbgames