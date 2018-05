Nintendo Selects – Drei neue Spiele sowie zwei neue Farbvarianten des 2DS XL

Im Nintendo Selects Programm landen Spiele, deren Release schon ein paar Jahre her ist, die ihr aber leider verpasst habt und gerne einmal spielen würdet. Solchen Spielen gibt Nintendo wieder die Chance, für die Fans leichter zugänglich zu sein. Nun wurden drei neue Titel ins Programm aufgenommen, die ihr nun nach Jahren noch einmal erleben könnt. Ab dem 29. Juni erweitern somit Animal Crossing: New Leaf – Welcome amiibo, Donkey Kong Country Returns 3D und Super Mario Maker for Nintendo 3DS das Angebot.

Das sind die neuen Titel der Selects-Reihe

Donkey Kong Country Returns 3D: Der König des Dschungels lädt zu einem ausgelassenen Abenteuer ein. Donkey Kong und sein affenstarker Kumpel Diddy Kong erleben in diesem aberwitzigen Jump & Run ein Abenteuer nach dem anderen. Das Spiel ist eine erweiterte Version des ursprünglich für die TV-Konsole Wii entwickelten Titels.

Super Mario Maker for Nintendo 3DS: In diesem originellen Jump & Run-Baukasten gilt es, Hindernis-Parcours nach der eigenen Vorstellung zu erschaffen und mit den unterschiedlichsten Herausforderungen zu versehen. Im Modus Super-Mario-Herausforderung warten darüber hinaus mehr als 100 von Nintendo entwickelte Level. In jedem davon gibt es Herausforderungen zu bestehen und Medaillen einzuheimsen.

Des Weiteren wurden zwei neue Nintendo 2DS XL-Bundles angekündigt. Diese erscheinen ebenfalls wie die drei oben genannten Titel am 29. Juni 2018. Auf dem New Nintendo 2DS XL Schwarz + Apfelgrün ist das Rennspiel Mario Kart 7 bereits vorinstalliert. Darin sausen die Spieler mit ihren Karts durch die kunterbunte Welt des Pilz-Königreichs – zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Das zweite Bundle besteht aus dem New Nintendo 2DS XL Weiß + Lavendel und dem darauf installierten Spiel Tomodachi Life. In diesem Titel übernehmen die Mii, die selbstgeschaffenen Avatare der Spieler, die Hauptrolle. Die Nintendo-Fans können ihre persönliche Insel mit den Mii ihrer Wahl bevölkern, z.B. mit denen ihrer Freunde, Eltern und Bekannten – um dann zu erleben, welche Dramen diese Mischung hervorbringt.

Quelle: Nintendo