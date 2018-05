Leisure Suit Larry: Wet Dreams Don’t Dry – Neuer Ableger laut Steam in Arbeit

Nachdem das letzte vollwertige Spiel Leisure Suit Larry: Box Office Bust aus dem Jahre 2009 nicht den gewünschten Erfolg brachte, wurde es sehr still um den Frauenhelden. Zwar erschien zwischendurch ein Remake des ersten Teils, eine Ankündigung für ein gänzlich neues Abenteuer blieb aber aus – bis heute. Denn auf Steam ist ein neuer Eintrag zu dem Titel Leisure Suit Larry: Wet Dreams Don’t Dry zu finden, was eigentlich die finale Bestätigung für einen neuen Teil bedeuteten sollte…

Kehrt Leisure Suit Larry zurück auf den PC?

Das Ungewöhnliche an dem Eintrag ist allerdings, dass es weder Informationen zum Spiel, Entwickler oder Publisher eingetragen sind. Ein Titelbild fehlt ebenfalls, dafür steht der Preis und das Releasedatum bereits fest. Auch eine Vorbestellung ist bereits via Steam möglich. Demnach soll das Spiel 29,99 Euro kosten. Wir denken, dass in der PC Gaming Show auf der E3 2018 der Titel gezeigt wird.

Leisure Suit Larry: Wet Dreams Don’t Dry soll am 24. Oktober 2018 für den PC via Steam erscheinen.

Quelle: gameinformer.com