Forza Horizon 4 – Spielt der neuste Teil in Japan?

Der Auftritt von Mircosoft auf der E3 2018 soll der bislang größte in der Unternehmensgeschichte werden. Grund genug also, um einen neuen Teil der Forza Horizon-Reihe anzukündigen. Hierzu gibt es schon seit einigen Wochen diverse Gerüchte, die nun kurz vor der Messe noch einmal bekräftigt werden. So hat das britische Unternehmen Leadinglightdesign Konzeptgrafiken zu einem neuen Rennspiel veröffentlicht.

Spielt Forza Horizon 4 in Japan?

Die Verbindung zu einem neuen Forza Horizon-Spiel liegt dabei auf der Hand. Schließlich ist das Logo von Forza auf den Grafiken zu sehen und zum anderen ist der Entwickler Playground Games ebenfalls in Großbritannien angesiedelt. Demnach geht die Gerüchteküche davon aus, dass die Grafiken zum neuen Forza Horizon 4 gehören müssen. Ob der neuste Teil wirklich in Japan spielen wird, werden wir spätestens im Juni zur E3 in Los Angeles erfahren.

Quelle: gamingbolt.com