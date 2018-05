Death Stranding – Neuer Trailer wird auf der E3 gezeigt

Bisher gibt es zwar einige Trailer zu Hideo Kojimas neuem Projekt Death Stranding, viel über das Spiel sagen sie allerdings nicht aus. Nun bestätigte Kojima via Twitter, dass es auf der diesjährigen E3 einen neuen Trailer zu seinem Spiel geben wird. Ob es diesmal Gameplay geben wird oder es wieder nur ein cineastischer Trailer wird verriet er in seinem Tweet nicht.

Working on E3 trailer. Today marks the day that Ian Curtis passed away. pic.twitter.com/9HgjuOqDQN — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) May 18, 2018

Kojima wird über seine Karriere sprechen

Während natürlich die Vorstellung von Death Stranding für Kojima auf der E3 im Vordergrund stehen wird, ist er auch anderweitig auf der Messe zu sehen. So wird er zum Beispiel an der E3 Coliseum Show von Geoff Keighley teilnehmen, wo er über seine Karriere und Erfahrungen in der Spieleindustrie reden wird. Der neue Death Stranding Trailer wird dann höchstwahrscheinlich während der Sony-Pressekonferenz in der Nacht vom Montag, den 11. auf Dienstag, den 12.6 gezeigt werden.

Quelle: playfront