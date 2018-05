Call of Duty: Black Ops 4 – Kommen die Nachfolger ebenfalls ohne Story-Kampagne?

Mit Call of Duty: Black Ops 4 wird Activision in diesem Jahr einen etwas anderen Weg einschlagen, als mit den Teilen zuvor. Mehr Multiplayer ist die Devise und damit auch das Aus für die Story-Kampagne im neusten Teil der Reihe. Neben dem Zombie-Modus und der klassischen Multiplayererfahrung bietet das Spiel auch einen Battle Royale-Modus, welcher auf einer Karte spielt, die etwa 1.500-mal größer als Nuketown ist. Doch bedeutet das gleichzeitig das zukünftige Aus der Singleplayer-Kampagne?

Keine Story-Kampagne mehr in Call of Duty-Spielen?

Künftige Call of Duty-Titel sollen wieder eine typische Einzelspieler-Kampagne mit vollständiger Story bieten. Black Ops 4 solle dabei nicht als Maßstab angesehen werden, was auch Senior Producer Yale Miller in einem Interview noch einmal betonte:

“Der Einzelspieler-Modus fehlt nur dieses Mal. Ich glaube wirklich, dass wir mit jedem Spiel, das wir entwickeln, die Fans fragen werden, was sie am meisten lieben. Wenn das eine weitere traditionelle Kampagne sein sollte, dann machen wir eine weitere traditionelle Kampagne. Aber gerade jetzt, für das was unsere Ziele für Black Ops 4 sind, war es nur der Multiplayer, Zombies und Blackout, auf die wir uns konzentrieren wollten.”

Call of Duty: Black Ops 4 wird am 12. Oktober 2018 für PC, Xbox One und PlayStation 4 veröffentlicht.

Quelle: dailystar.co.uk