PS Vita – Sony beendet bis 2019 Produktion von Cartridges im Westen

Sony Interactive Entertainment hat bekannt gegeben, dass die Produktion von physischen PS Vita Spielen bis zum Ende des Fiskaljahres 2018 beendet wird. Das Fiskaljahr endet am 31. März 2019. Kotaku.com fragte einen Sonysprecher um ein Statement an. Dieser bestätigte in einer Mail das Produktionsende physischer PS Vita Spiele.

Ende physischer PS Vita Spiele?

Allerdings bedeutet dies nicht das Ende von PS Vita Spielen in Japan. Ausschließlich in Japan gilt Sonys PSP Nachfolger als kommerzieller Erfolg, daher darf hier die Produktion von physischen Spielen noch etwas länger betrieben werden.

