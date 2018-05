Bigben Interactive – Publisher kauft neues Studio

Bigben Interactive macht einen weiteren Schritt vom simplen Publisher hin zum eigenständigen Produzenten. Ein weiteres Entwicklerstudio gehört jetzt zu Bigben.

Bigben Interactive kauft Cyanide Studio

Alain Falc, CEO Bigben, sagte zu der Akquisition, dass man mit Cyanide Studios weiter seine Position im AA Sektor ausbauen möchte. Cyanide ist aktuell mit der Entwicklung von Call of Cthulhu: The Official Video Game und The Council beschäftigt. Episode 2 von The Council ist gerade erst erschienen aber die erste Episode konnte uns schon begeistern. Man darf also gespannt sein was aus diesem Zusammenschluss letzten Endes entstehen wird. Cyanide ist auf jeden Fall ein talentiertes Studio mit kreativen Ideen.

Quelle: nasdaq.com