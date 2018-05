Battlefield 2018 – Große Vorstellung am 23. Mai 2018 laut einer Teaserseite von EA

Dass auch in diesem Jahr wieder ein neues Battlefield erscheint, ist halbwegs bestätigt. Doch EA nutze bislang noch nicht die Gelegenheit, etwas zum Franchise zu verkünden – bis jetzt. Denn passend zur kommenden E3 2018 häuften sich auch zu Battlefield die Gerüchte. EA selbst ist nun aber der Übeltäter, welcher den Kessel zum kochen brachte.

Neues Battlefield wird am 23. Mai 2018 vorgestellt

Eine von Electronic Arts gestartete Webseite weißt darauf hin, dass am 23. Mai 2018 etwas vorgestellt werden soll, was mit dem Hashtag #battlefield zu tun haben wird. Die Webseite selbst ist sehr spärlich gestaltet und wurde passend zum neusten Update von Battlefield 1 online gestellt. Auf der letzten Investorenkonferenz wurde ebenfalls von einem neuen Ableger in diesem Jahr gesprochen. Was genau uns erwarten wird, dürften wir spätestens in zwei Wochen erfahren, dann nämlich geht die vollständige Webseite hoffentlich mit samt eines Teasers online.

Quelle: EA