H1Z1 – Gameplaymaterial zur PS4-Version

Wenn man Battle Royale hört, dann denkt man wahrscheinlich zuerst an Fortnite und Playerunknowns Battlegrounds. Doch auch in H1Z1 könnt ihr gegen eine Vielzahl an Kontrahenten antreten, um als Letzter übrig zu bleiben. Auf dem PC gibt es das Spiel bereits eine Weile, diesen Monat kommt es auch auf die PS4. Auf einem Preview-Event wurde nun erstmals Gameplaymaterial zur Konsolenversion gezeigt.

Preview-Video mit kleinerer Spieleranzahl

Die Previewversion der PS4-Ausgabe von H1Z1 war ein wenig kleiner gehalten. So sehen wir im Video ein Match, in dem nicht wie im fertigen Spiel 140 Spieler gegeneinander antreten, sondern lediglich 15. Auch das Spielgebiet wurde eingeschränkt und es waren nur ausgewählte Waffen und Ausrüstungsgegenstände zu finden. Dennoch vermittelt das Video einen Eindruck, wie das Spiel auf die Konsole gebracht wurde. Die PS4-Version von H1Z1 erscheint am 22. Mai.

Quelle: Shacknews via Youtube