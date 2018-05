Harvest Moon: Licht der Hoffnung – Collector’s Edition und neuer Trailer im Überblick

In wenigen Wochen erscheint die Bauernhof-Simulation Harvest Moon: Licht der Hoffnung für PlayStation 4 und Nintendo Switch. Am Erscheinungsdatum, dem 22. Juni 2018, erscheint zudem die Collector’s Edition des Spiels. Neben dem eigentlichen Titel sind viele weitere Zusatzinhalte enthalten, die ihr für einen Preis von etwa 70 € erwerben könnt. Neben digitalen Inhalten wie den kommenden DLCs zum Spiel sind auch physische Gegenstände wie eine Porzellantasse enthalten. Desweiteren könnt ihr in einem neuen Trailer Spielszenen begutachten, die euch das Gameplay des Titels näher bringen.

Inhalte der Collector’s Edition (neben dem Hauptspiel)

Exklusive Tiermotiv-Anstecker

Offizielle Harvest Moon-Tasse

Premium Box in Scheunenoptik

Tragetasche mit Harvest Moon-Motiven

Season Pass (umfasst 4 DLCs)

Quelle: PlayStation (via Youtube)