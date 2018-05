Fortnite – Kurzzeitiges Crossover mit Avengers: Infinity War gestartet

Avengers: Infinity War sprengt derzeit die Kinokassen und daher liegt es nahe, einen der erfolgreichsten Filme der aktuellen Zeit mit einem der erfolgreichsten Spiele der aktuellen Zeit zu vermischen. Und so könnt ihr jetzt in Fortnite auf die Jagd nach dem ikonischen Infinity Handschuh gehen. Habt ihr ihn gefunden, verwandelt ihr euch in den mächtigen Titanen Thanos und könnt voll über die Macht der Infinity-Steine verfügen.

Neuer Modus nur für kurze Zeit

Das Promo-Crossover zwischen Fortnite und Infinity War gilt nur für kurze Zeit. Wenn sich ein Spieler in Thanos verwandelt hat, müssen die restlichen ihn besiegen. Das wird allerdings keine leicht Aufgabe, denn Thanos besitzt alle möglichen mächtigen Fähigkeiten. Dafür finden Spieler jedoch ausschließlich seltene, epische und legendäre Waffen, um sich ihm gegenüberzustellen. Der Modus erfreut sich bereits jetzt bei Fans großer Beliebtheit und die Nachfrage, es zu einem dauerhaften Spielmodus zu machen, ist groß. Bisher ist es jedoch eher als ein limitiertes Event geplant.

Quelle: epicgames