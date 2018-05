Es dauert nicht mehr allzu lange müssen wir auf Quantic Dreams neustes Werk warten. Am 25. Mai 2018 erscheint Detroit Become Human endlich exklusiv für die PlayStation 4. In dem Spiel erkunden wir als Spieler das Schicksal der drei Androiden Markus, Kara und Connor. Ursprünglich wurden sie dazu erschaffen, um der Menschheit zu gehorchen. Allerdings besitzen sie eine eigene Persönlichkeit und eigene Gefühle.

Detroit Become Human TV Spot zum Release

Quelle: Sony via YouTube