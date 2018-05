Diese Schauplätze müssen in Videospielen öfters auftauchen

In den letzten Jahren wurden für die meisten Videospiele die immer gleichen Schauplätze verwendet. Doch mittlerweile kommt einem so langsam das Gefühl von Langeweile auf. Warum nicht also mal einen Tapetenwechsel durchführen und andere Orte für die Handlungen finden?! Es gibt so viele unverbrauchte Schauplätze, die wir entweder noch gar nicht oder kaum in Spielen gesehen haben. Wir haben mal unsere Ideen zusammengetragen.

Die schönsten Ecken Deutschlands im Videospiel

Unser eigenes Land bietet so viele schöne Ecken und Städte, in denen wir in Videospielen gerne herumlaufen möchten. Es sollte schon etwas mehr sein, als Paletten von München nach Frankfurt zu fahren oder den Zweiten Weltkrieg nachzuspielen. Wie wäre es mit einem Open-World-Titel mit Berlin als Austragungsort? Passend zur größten Unterhaltungsmesse der Welt könnte man mit Köln durchaus mal einen Anreiz finden, ein Assassins Creed in die Karnevalsmetropole einzubauen. Die schönen Landschaften rund um den Schwarzwald, Harz oder die Lüneburger Heide könnten auch für Need for Speed genutzt werden. Wer es sportlich mag, der sollte einen Blick in den Norden zu uns in die Redaktion werfen. Mit Kiel, Husum und Flensburg würden sich ebenfalls Schauplätze finden, in denen man mit Handball, Segeln oder Surfen eine Menge Abwechslung in das entsprechende Genre bringen könnte. Immerhin hat sich Call of Duty mit Modern Warfare 3 mal an Hamburg versucht. Trotzdem taucht unser Land viel zu wenig in großen Videospielen auf, was ziemlich schade ist.

Cyberpunk als Ausgangspunkt für hochkarätige Storys

Ein Blade Runner als Videospiel suchten wir in den letzten Jahren vergebens. Auch wenn Square Enix mit der Wiedergeburt von Deus Ex zumindest versuchte an die einstigen Erfolge anzuschließen, blieb es sonst recht ruhig um die futuristisch aussehenden Städte. Immerhin erscheint mit Cyberpunk 2077 irgendwann ein neues Spiel der The Witcher 3 Entwickler CD Project RED. Versuchten in den letzten Jahren doch vermehrt Indiestudios Titel zu entwickeln, die bei Fans des Cyberpunks gut ankamen. Der breiten Masse wurden diese aber wegen fehlender Aufmerksamkeit nicht gut zugänglich gemacht. Es bleibt abzuwarten, wann sich der nächste große Publisher an das Thema und die Welt heranwagt.

Open-World-Action in Japan und China

Mit Yakuza und Shenmue ermöglichte man uns schon mal den kleinen Ausflug in die Welt von Japan und China. Doch dies alleine ist uns eindeutig zu wenig. Immerhin versuchte sich Blizzard mit ihrem MMORPG World of Warcraft und der Erweiterung Mists of Pandaria etwas am frühen Japan. Doch wie schön wäre es, wenn man das chinesische Gebirge in einem Assassin’s Creed bereist und auf der Chinesischen Mauer herumklettert? Die hohe Bevölkerungsdichte könnte man auch gut in einem Aufbaustrategiespiel genauer unter die Lupe nehmen. Wieso sich Rockstar Games neben Chinatown Wars nie mit den östlichen Ländern in ihrer erfolgreichen Grand Theft Auto-Reihe beschäftigten, bleibt ebenfalls ein Rätsel. Die Entwickler müssen eindeutig mehr Vertrauen haben und auch die asiatischen Länder mehr in ihre Spiele als Schauplätze integrieren. Denn nicht nur die tollen Landschaften und Städte bieten eine Menge zu entdecken, auch die Kultur der Menschen ist aufregend und bietet spannende Geschichten.

Die britischen Inseln als Schauplatz in Videospielen

Zu London würden mir zwar einige Titel einfallen, die meisten davon haben dort aber keine Hauptrolle, sondern sind lediglich Schauplätze von Racern oder vereinzelte Level einiger großer Singleplayertitel. Außer einem Add-on von Grand Theft Auto, Assassins Creed: Syndicate und The Gateway für die PlayStation 2 gibt es keinerlei Open-World-Titel in der schönen Stadt. Vor allem die Royals bieten dank ihrer Kultur normalerweise genug Futter für zig Ausführungen aller Genres. Aber vor allem die Länder Irland und Schottland werden komplett aus Entwicklungen rausgelassen. Warum gibt es zu den Hobbit-Filmen keine ausführlichen Videospiele, welche die Landschaften in Szene setzen? Auch ein richtig gutes Spiel, welches im Harry Potter Universum spielt, würde mit zu den britischen Inseln passen.

Ägypten bietet eine Menge Potenzial für Games

Immerhin war das Land der Pyramiden schon des Öfteren im Gespräch bei den Publishern und Entwicklern. Mit Assassin’s Creed: Origins stand uns erst vor Kurzem ein Nachfolger der erfolgreichen Reihe bereit, welcher zwischen den vielen Wüsten spielte. Aber auch das neue God of War hätte fast in der ägyptischen Mythologie Platz gefunden. Neben einigen Point & Click Adventures und Strategiespielen wird es allerdings ganz schön dünn mit der Wüstenszenerie. Es gäbe unzählige Möglichkeiten die schönen Oasen, Pyramiden oder Geschichten in Videospiele einzubinden. Und wenn wir die eindrucksvollen Bauwerke schon nicht selbst betreten dürfen, wäre es zumindest in der virtuellen Welt ein Erlebnis. Alternativ wäre ein Horrorspiel mit tödlichen Fallen ebenfalls denkbar. Wer weiß, Ubisoft hat tatsächlich Ägypten als Schauplatz genutzt, was die Tür nun auch für die anderen Publisher öffnete – schließlich war Origins ziemlich erfolgreich.

Welche Schauplätze findet ihr noch interessant? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare und diskutiert mit uns mit.