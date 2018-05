Red Dead Redemption 2 – Neuer Trailer erscheint am 02. Mai 2018

Um das kommende Red Dead Redemption 2 aus dem Hause Rockstar ist bislang noch recht wenig bekannt. Bereits seit Anfang Februar kennen wir zumindest das genaue Releasedatum. An diesem soll sich laut einer heute veröffentlichen Pressemeldung auch nichts ändern. Das Spiel erscheint wie geplant am 26. Oktober 2018 für die PlayStation 4 und die Xbox One. Dennoch lässt Rockstar Games es sich nicht nehmen und wird am 02. Mai 2018 den offiziell dritten Trailer veröffentlichen.

Neuer Trailer zu Red Dead Redemption 2

Am Mittwoch, den 2. Mai, um 17 Uhr erscheint der neueste Trailer #3 zu Red Dead Redemption 2 auf rockstargames.de und dem offiziellen Youtube-Kanal von Rockstar Games. Wir werden euch den Trailer natürlich auch rechtzeitig bei uns auf der Seite präsentieren.

Quelle: Rockstar Games via Pressemeldung