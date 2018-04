Blizzard – Laut Stellenanzeige ist ein neuer Shooter in Entwicklung

Mit Overwatch ist Blizzard bereits sehr erfolgreich in das First Person Shooter-Geschäft eingestiegen, jetzt sind sie anscheinend mit der Entwicklung eines weiteren beschäftigt. Auf ihrer Website haben sie nun eine Stellenanzeige ausgestellt, in welcher sie einen Senior oder Principal Game Designer für ein neues Projekt suchen. Dabei handelt es sich wohl um einen kompetitiven First Person Shooter, wie Overwatch einer ist.

Overwatch 2? Battle Royale? Was heckt Blizzard aus?

Hier ist die Stellenanzeige:

Blizzard Entertainment sucht einen talentierten und erfahrenen Senior oder Principal Designer mit Erfahrung in der Entwicklung von Waffen, Fähigkeiten und Gameplaymechaniken in Action- oder First Person-Shooter-Spielen. Als Senior oder Principal Designer arbeitet ihr mit verschiedenen Einrichtungen zusammen, um die Hauptspielerfahrung dieses unangekündigten Projektes zu entwicklen, indem ihr Fähigkeiten, Kräfte und Waffen erschafft, die unsere Spieler verwenden werden. Der ideale Kandidat wird tolle Spielerfahrungen designen und implementieren, während er eine kreative und energetische Arbeitsatmosphäre schafft. Du hast deine Erfahrung im Game Design bewiesen, eine Begabung zum kritischen Denken und Analysieren, außergewöhnliche Menschenkenntnis, grenzenlose Kreativität und weitreichendes Wissen und Leidenschaft für kompetitive First Person Shooter-Spiele.

Quelle: Blizzard