Die Switch Version des bereits schon letzten Herbst erscheinenden Wolfenstein II : The New Colossus erscheint knapp 8 Monate nach der Version für PS4, Xbox One und PC. Der Erscheinungstermin ist der 29. Juni.

Zusätzlich erschien ein neuer Trailer, der sich im Detail mit der Switch Fassung befasst.

Quelle: Siliconera