Yakuza 6 The Song of Life – Live Action Kurzfilme veröffentlicht

Schon bald können wir in Yakuza 6 The Song of Life das letzte Kapitel um den Drachen von Dojima spielen. Kurz bevor Kiryu aber zum letzten Mal zurückkehrt, heizt Sega die Vorfreude aber nochmals mit einigen Live Action Filmen an.

Yakuza 6 The Song of Life bekommt einige Kurzfilme

Die drei Kurzfilme beschäftigen sich mit Nebenhandlungen vorheriger Yakuza Games. Der erste Film Chapter 1: The Bouncer folgt einer Handlung aus Yakuza Kiwami. Film Nummer 2 Chapter 2: Another Haruka, beschäftigt sich mit einem Teil von Yakuza 5. Die Filme selbst wurden von Director Christopher Ewing und Liquid Advertising erschaffen. Ab dem 17. April werden wird dann ein letztes Mal nach Kamurocho zurückkehren, für einen glorreichen Abschluss.

