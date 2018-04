Fortnite – Log-In Probleme auf allen Plattformen

Seit gestern haben Fortnite Spieler auf allen Plattformen, Probleme beim Einloggen. Epic Games hat sich dazu via Twitter geäußert.

Seit gestern berichten Spieler des Battle Royale Titels über massive Probleme beim Log-In. Endloses Warten auf Zugang zum Spiel endet meist erfolglos. Via Twitter hat sich Epic Games zur aktuellen Situation geäußert und teilte mit, dass es wohl einen “fatalen Fehler” gab. Man verstehe aber inzwischen den Grund für den Fehler und arbeite daran, die Server so schnell wie möglich wieder an den Start zu bringen. Es gibt zwar noch keine Prognose wann alles wieder läuft, Epic verspricht aber stündliche Updates zur Lage.

We’ve made progress on our internal investigations and believe we may understand the problem! – https://t.co/DorRRH2eoH

— Fortnite (@FortniteGame) 12. April 2018