YS VIII – Erscheint am 16. April für PC

Am 16. April erscheint YS VIII: Lacrimosa of Dana auf Steam und GOG. Die bereits erhältlichen Versionen für PS4 und PS Vita litten bei Release unter einer nicht so guten Lokalisation, die mit einem späteren Patch jedoch behoben worden ist, dieser ist in der PC Version bereits enthalten. Falls ihr euch das Spiel in der Releasewoche kauft, dann erhaltet ihr folgende DLCs kostenfrei.

Adol’s Adventure Essentials DLC (including the “Silver Armor” and “Adventurer’s Clothes” costumes)

Digital Mini Art Book

Digital Soundtrack Sampler

Laxia’s “Eternian Scholar” Costume

Bei YS VIII: Lacrimosa of Dana handelt es sich um ein Action-RPG. Falls euch der Titel nichts sagt, ist hier ein Trailer.

YS VIII: Lacrimosa of Dana ist für PS Vita und PS4 seit 2016 erhältlich. Neben dem PC erscheint das Spiel am 29. Juni ebenfalls für die Nintendo Switch.

Quelle: Gematsu