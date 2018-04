Overwatch – Neue Skins für Doomfist, Sombra, Hanzo und Moira

Das Vergeltungs-Event steht in Overwatch vor der Tür und bringt schicke neue Skins mit sich. Im Fokus dieses Events steht eine Mission, in welcher sich die Agenten von Blackwatch den Soldaten von Talon entgegen stellen. Doch die Fans freuen sich am meisten auf die mit dem Event erscheinenden Skins, unter anderem wird es einen coolen “Scion Hanzo” Skin geben. Blizzard selbst teaserte bereits einige neue Skins und wir wollen euch diese nicht vorenthalten.

Overwatch Archives file located…

Subject identified: SCION HANZO File content available for download in t-minus: 4 days pic.twitter.com/1xDLqatVwF — Overwatch (@PlayOverwatch) April 7, 2018

Aber auch Miora kann mit ihrem neuen Skin überzeugen.

Overwatch Archives file located…

Subject identified: BLACKWATCH MOIRA File content available for download in t-minus: 5 days pic.twitter.com/CWbiuNW2LJ — Overwatch (@PlayOverwatch) April 5, 2018

Natürlich haben auch die Vertreter Talons neue Skins erhalten, so war Doomfist einst ein wichtiges Mitglied und trumpft nun mit dem coolen Bad Boy Skin “Talon-Doomfist” auf. Aber auch auf weiblicher Seite hat Talon starke Mitglieder, Sombra reiht sich mit ihrem schwarz weißen Outfit “Talon-Sombra” in die Reihe ein.

Overwatch Archives file located…

Subject identified: TALON DOOMFIST File content available for download in t-minus: 3 days pic.twitter.com/L5t38Zrfgc — Overwatch (@PlayOverwatch) April 7, 2018

Das Vergeltungs-Event startet morgen, den 10. April 2018 und wird nach 20 Tagen am 30. April enden.

Quelle: Twitter Overwatch