Overwatch – Trailer und Infos zum neuen Event “Vergeltung”

Overwatch-Fans müssen gar nicht mal mehr so lange warten, dann startet bereits das nächste Event. Wie auch im letzten Jahr zu dieser Zeit wird es ein PvE-Modus mit eine Story, in welcher die Geschichte der Welt ein wenig näher beleuchtet wird. In diesem Jahr heißt das Event “Vergeltung” und fokussiert sich auf die Untergrundorganistation Blackwatch, angeführt von Reaper.

Neue Karte auch für PvP

Im Trailer sehen wir das Viererteam, mit welchem wir in Venedig auf eine geheime Mission gegen die Terrororganisation Talon antreten. Mit Reaper, Moira, Genji und McCree erkunden wir die neue Karte bei Nacht und erleben, was wirklich zu der Zeit passiert ist. Zusätzlich zu dem PvE-Modus kommen auch wie gewohnt viele neue Goodies in Overwatch. Neue Skins, Emotes und Highlightintros sind mittlerweile Standard, zwei Skins sind bereits bestätigt. Da wäre zum Einen das Blackwatchskin von Moira, welches wir bereits im Trailer sehen. Dann bekommt auch Reaper einen neuen Skin, betitelt als “Soldier 24”. Zusätzlich wird die neue Venedig-Map auch als vollwertige Eskortkarte im Spiel freigeschaltet werden.

Quelle: Overwatch DE via Youtube