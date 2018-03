Xbox Games with Gold – Das sind die Spiele im April

Die neuen Spiele für Microsofts Xbox Games with Gold-Service sind bekannt. Dabei sind wie immer zwei vollwertige Xbox One-Spiele sowie zwei Xbox 360-Title mit Abwärtskompatibiliät.

Das ist der April auf der Xbox

Vom 1. bis zum 15. April könnt ihr in The Witness auf einer seltsamen Insel Rätsel lösen, ab dem 16. April schleicht und meuchelt ihr euch dann in Assassins Creed Syndicate durch das viktorianische London. Ebenfalls vom 1. April könnt ihr in Cars 2 den Pixarfilm nachspielen und spannenden Rennen fahren. Am 16. April geht es schließlich in den Weltraum, wo euch in Dead Space 2 die schrecklichen Necromorphs erwarten.

Quelle: Xbox via Yotube