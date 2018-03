Wow Battle for Azeroth – Hall of Fame

Das Rennen um Erfolge in World of Warcraft ist schwer und hart umkämpft und die Möglichkeiten seinen Ruhm im Spiel zu teilen bisher recht mager. Wer seine Erfolge vorzeigen will, muss aktuell noch auf Seiten und Addons von Drittanbietern zurück greifen. Doch mit Battle for Azeroth will Blizzard diese Situation ändern und ein neues Ehrungssystem in Form einer Hall of Fame einführen.

200 Gilden in der Hall of Fame

Bisher gab es für Spieler und Gilden nur Erfolge, wie den Kill eines Bosses oder die begehrten World – und Server First Kills. Viele dieser Erfolge gingen mit einem Charakter-Titel einher und verrieten so vielen Spielern das man den entsprechenden Boss bezwungen hatte. Wer jedoch detailliertere Informationen zu einem Spieler oder einer Gilde haben wollte, war an Drittanbieter-Seiten wie wowprogress oder raider.io gebunden. Blizzard möchte mit dem kommenden Addon auch diese Leitung aufgreifen und so seinen Spieler mehr Komfort aus einer Hand bieten. Das bestätigt zumindest die von den Dataminer gefundenen Dateien, bei denen es um die “Hall of Fame” Erfolge geht. Genau genommen fanden die Dataminer bisher nur die beiden Erfolge „Hall of Fame: G’huun (Alliance)“ und „Hall of Fame: G’huun (Horde)“. Diese Erfolge sind lediglich für die ersten 100 Gilden die G’huun in Uldir auf dem mythischen Schwierigkeitsgrad erlegen, verfügbar. Allerdings jeweils 100 auf Horde und Allianz Seite. Damit haben 200 Gildenweltweit die Möglichkeit in diese Hall of Fame aufgenommen zu werden und sich so mit den Besten der Welt zu messen.

Quelle: wowhead