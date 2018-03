Nintendo – Patent für Sammelkarten mit amiibo-Technologie

Es gibt mal wieder ein frisches Patent von Nintendo. Auf diese Weise sind bereits mehrere Produkte von Big N erstmals auf der Bildfläche erschienen, wie unter anderem die ersten Konzepte der Switch. Diesmal geht es um Sammelkarten, welche eine ähnliche NFC-Funktion wie amiibo-Figuren benutzen sollen. Amiibo in Kartenform gibt es ja bereits, zum Beispiel für Animal Crossing.

Pokémon TGC für 3DS und Switch?

Das Patent stellt unterschiedliche Karten dar, auf welchen Monster abgebildet sind. In der oberen linken Ecke sind die Symbole für Schere, Stein und Papier, in der rechten Ecke eine Zahl und ein Würfel. Laut den Konzeptzeichnungen kann man die Karten auf dem 3DS und vermutlich auch auf der Switch verwenden. Ebenfalls zu erkennen sind TGC-typisch Boosterpacks mit mehreren enthaltenen Karten. Was Nintendo mit diesem Konzept vorhat, ist noch nicht schlüssig. Die gängigste Theorie derzeit ist ein Pokémon TGC-Ableger für 3DS und/oder Switch.

