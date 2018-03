Far Cry 5 – So spielst du es in 10 Minuten durch

In der kommenden Woche wird Far Cry 5 endlich in den Handel kommen. Mittlerweile gibt es bereits diverse Gameplayvideos, welche die ersten Minuten in Hope County, Montana zeigen. Eine Besonderheit, die schon in Far Cry 4 zum Einsatz kam, findet man auch in den rund ersten zehn Minuten des Spiels wieder. Damals gaben die Entwickler dem Spieler die Möglichkeit, das Spiel innerhalb von zehn Minuten durchzuspielen und den Abspann zu sehen. Dafür musste man während eines Essens mit Pagan Min lediglich inaktiv bleiben. In Far Cry 5 gibt es eine ähnliche Erfahrung, welche die Kollegen von Eurogamer in einem Video präsentieren.

Far Cry 5 erscheint am 27. März 2018 für die PlayStation 4, Xbox One und dem PC.

Quelle: Eurogamer.com via YouTube