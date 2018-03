South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe – Neuer DLC From Dusk till Casa Bonita im Trailer

Publisher Ubisoft hat heute eine neue Erweiterung zu South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe veröffentlicht. Im DLC From Dusk till Casa Bonita ist neben einer neuen Geschichte auch eine neue spielbare Klasse enthalten. Für einen ersten Eindruck wurde zudem von Ubisoft Deutschland folgender Trailer veröffentlicht:

Rettet Mysterions Schwester

In From Dusk till Casa Bonita müsst ihr Mysterions Schwester retten, die sich den Vamp Kids aus South Park angeschlossen hat. Diese haben sich in Cartmans Lieblingsrestaurant Casa Bonita eingenistet und so müsst ihr das Familienrestaurant erkunden und die Black Bart‘s Cave erkunden. Natürlich könnt ihr auch einfach die Klippenspringer beobachten.

