Dragon Ball Legends – Neues Mobilegame mit euren Lieblingskämpfern

Nach Dragon Ball FighterZ gibt es nun einen weiteren Videospieltitel aus dem Animeuniversum. Mit Dragon Ball Legends kommt ein neues Mobilegame auf den Markt, in dem ihr mit Son Goku und Co. in schnellen, einfach zu spielenden Kämpfen gegeneinander antreten könnt. Das Spiel brüstet sich damit, dass ihr dafür nur einen einzigen Finger braucht.

Wischen und wedeln

Der erste Trailer von Dragon Ball Legends zeigt nicht nur bekannte und einen von Akira Toriyama selbst designeten neuen Charakter, er stellt auch ein wenig Gameplay vor. Dabei wird erläutert, wie ihr eure Kämpfer lediglich mit einem Finger steuert. Ihr wischt über den Bildschirm, verschiedene Richtungen bedeuten dabei unterschiedliche Angriffe. Spezialattacken wie das Kamehameha löst ihr mit dem Klick auf kleine Kärtchen aus. Dragon Ball Legends bietet eine eigens neu erdachte Storyline sowie einen weltweiten Multiplayermodus. Es erscheint noch in diesem Jahr, im Google Play Store könnt ihr euch bereits jetzt dafür registrieren.

Quelle: Izuniy via Youtube / dble.bn