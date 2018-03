Yakuza Kiwami 2 – Mit Trailer und Termin für den Westen bestätigt

SEGA gab bekannt, dass das Remake zu Yakuza 2, Yakuza Kiwami 2, im Sommer auch endlich im Westen erscheinen wird. Passend dazu gibt es natürlich einen Announcement Trailer. In Japan wurde der Titel bereits Ende 2017 veröffentlicht. Somit ist die Lokalisierung für den westlichen Videospielmarkt nun endlich offiziell.

Yakuza Kiwami 2 erscheint im August in Deutschland

Am 28. August 2018 dürfen wir also wieder in die Haut von Kazuma Kiryu schlüpfen, der gegen die in Osaka ansässige Omi Alliance und den „Dragon of Kansai“ Ryuji Goda in den Kampf ziehen muss. Im direkten Vergleich mit dem Original wurde die Grafik komplett überarbeitet. Das Spiel erscheint sowohl als Retail- als auch als Downloadversion.

