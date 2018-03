Humble Bundle – Spiele während der Square Enix Publisher Week bis zu 85% günstiger

Das Humble Bundle ist immer ein Garant, um an viele Spiele zu kleinem Preis zu kommen. Im Humble Store kann man auch einzeln Spiele günstiger erwerben und derzeit läuft die Square Enix Publisher Week, in der ihr Spiele von ebenjenem Publisher erwerben könnt. Die Rabatte gehen dabei sogar auf bis zu 85%.

Final Fantasy, Tomb Raider uvm.

Als Publisher vertreibt Square Enix eine Menge Spiele und so ist der Store auf der Humble Store-Seite mit zahlreichen Titeln gefüllt, die ihr euch bis nächsten Donnerstag, den 22. März, reduziert sichern könnt. Mit dabei sind unter anderem Final Fantasy XV, Rise of the Tomb Raider, Life is Strange: Before the Storm und Nier: Automata. Wenn ihr ein Mitglied vom Humble Bundle seid, bekommt ihr noch einmal zusätzlichen Rabatt.

Quelle: humblebundle