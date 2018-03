Cyberpunk 2077 – Könnte erster Cross-Gen Titel sein

CD Projekt Red könnte heute eine interessante Information zu Cyberpunk 2077 enthüllt haben. Anscheinend soll es sich bei dem Titel um den ersten bekannten Cross Gen Titel handeln.

Cyberpunk 2077 könnte auch für PS5 erscheinen

Auf dem Pareto Securities Gaming Seminar, sprachen die Entwickler von CD Projekt Red auch über ihr kommenden Projekt. Interessant war dabei eine Folie in der Präsentation, denn ein Stichpunkt deutete an, dass es mit aktueller und Next Gen Technologie erschaffen wird. Natürlich könnten damit auch einfach nur neue Animationstechniken oder ähnliches gemeint sein. Bedenkt man aber, dass der Titel wohl genau in das mögliche 2019/20 Fenster für die nächste Konsolengeneration fallen könnte, scheint es aber zumindest nicht unmöglich.

Rich, true-to-life visuals built on current and next generation technology

Quelle: resetera.com