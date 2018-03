Sword Art Online: Fatal Bullet – Season Pass und erster DLC angekündigt

Der japanische Publisher Bandai Namco Entertainment hat neben einem Season Pass auch die Inhalte des ersten kostenpflichtigen DLCs zum JRPG-Shooter Sword Art Online: Fatal Bullet enthüllt, der für PlayStation 4, Xbox One und PC erhältlich sein wird. Ein genaueres Datum zum Erscheinungstermin des ersten DLCs wurde leider nicht genannt. Der erste DLC trägt den Titel Ambush Of The Imposters und ist im Season Pass neben den beiden anderen zukünftigen DLCs Betrayal Of Comrades und Collapse Of Balance enthalten.

Inhalte von Ambush Of The Imposters

Im ersten DLC erwartet euch neben einem neuen Story Kapitel auch ein neuer Dungeon mitsamt Boss-Kampf. Nachdem die Spieler Gerüchte über ein feindliches ArFA-sys hören, untersuchen sie diese zusammen mit Yamikaze, Dyne und Musketeer X. So beginnt ein neues Abenteuer. Bandai Namco Entertainment hat zudem folgende Inhalte zum ersten DLC bekannt gegeben:

Neue spielbare Charaktere: Dyne, Yamikaze und Musketeer X (Alternative Gun Gale Online)

Neuer Spielmodus „Bullet of Bullets”: Spieler können in diesem Offline-Modus gegen Kirito und andere Charaktere antreten.

4vs4 Deathmatch Multiplayer Modus (verfügbar in Hero Battle und Avatar Battle): Spieler können in Vierer-Teams auch ohne Boss gegeneinander antreten.

Die zwei weiteren DLCs des Season Pass werden ebenfalls neue Charaktere beinhalten:

DLC “Betrayal Of Comrades”: Clarence und Shirley (Alternative Gun Gale Online)

DLC “Collapse Of Balance”: Alice und Eugeo (Alicization)

Quelle: Bandai Namco Entertainment (via Pressemeldung)