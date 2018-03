Fortnite – Mobile Release und Cross Platform Support

Fortnite bereitet großen Ansturm auf die mobilen Plattformen vor. Ab nächster Woche startet die iOS Version und Cross Platform Support soll Mobile- und Konsolenspieler mit den PC Spielern vereinen.

Fortnite stürmt auf eure Smartphones und Tablets

Ab Montag können Fans des Massenshooters auf der offiziellen Seite versuchen Zugang zu der kommenden iOS Version zu bekommen. Diese wird von da an in Wellen weiteren Spielern zugänglich gemacht und absolut inhaltsgleich mit den Konsolen und PC Versionen sein. Eine Version für Android soll später folgen. Interessant ist dabei aber die Handhabung der Spiele, denn Spieler werden Plattform übergreifend miteinander spielen können. Das bedeutet PS4, PC und mobile Plattformen sowie Xbox mit PC und mobilen Plattformen können zusammen spielen. PS4 und Xbox Spieler bleiben aber noch immer getrennt. Diese Feature ist aber Opt-In, dass heißt wer mit anderen Plattformen spielen will muss ein extra Team dafür erstellen. Matchmaking wird nicht zufällig einen PC Spieler mit einem iOS Spieler zusammenbringen. Dabei könnt ihr euren schon existierenden Account einfach weiter nutzen und auch alle Käufe und Fortschritte sind auf allen Plattformen verfügbar. Um teilnehmen zu können müsst ihr mindestens ein iPhone 6S/SE, iPad Mini 4, iPad Pro, iPad Air 2, iPad 2017 mit iOS 11 haben.

Quelle: Epic Games